La pista ciclabile trasformata in mercato della droga. Ciclisti che devono fare gli slalom tra siringhe gettate per terra, ma anche tra spacciatori che svolgono indisturbati i loro traffici illeciti.

La denuncia arriva da un lettore di MonzaToday, abituale frequentatore della pista ciclopedonale del Villoresi di Monza. "Una situazione di degrado che prosegue da tempo - racconta l'uomo -. Ma che negli ultimi tempi è peggiorata. Se prima si intuiva la presenza di traffici illeciti, adesso ne abbiamo la certezza con le siringhe abbandonate per terra". Un percorso molto utilizzato, anche dai più giovani.

"Quella pista ciclopedonale, nel tratto Buonarroti-Ghilini, è molto pericolosa, ma è da tempo che chi la frequenta lo segnala - prosegue -. Non è solo questione di maggiore passaggio delle forze dell'ordine, ma anche della sistemazione degli impianti di videosorveglianza che sono installati. Alcuni sono rotti, altri sono stati girati volutamente per evitare che riprendano strani giri e strani traffici".

Adesso la pista ciclopedonale del Villoresi oltre al luogo della spaccio si è trasformata anche nel luogo del "buco". "I tossicodipendenti si iniettano la dose direttamente in loco per poi gettare le siringhe. Una situazione molto pericolosa per chi attraversa in bicicletta quell'angolo della città".