Quasi un chilo tra cocaina (pressata) ed eroina. E poi tre telefoni cellulari per gestire il giro di clienti e il volume degli affari e oltre 10mila euro in contanti. A Seregno, nel cuore della Brianza, i poliziotti del commissariato di Quarto Oggiaro hanno scoperto un appartamento trasformato in un market di droga, arrestando due ragazzi di 25 anni.

Il blitz è scattato sabato mattina e in manette sono finiti due giovani marocchini che ora dovranno rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La casa brianzola trasformata in market di droga

I poliziotti sono arrivati in quell'appartamento di via Comina, a Seregno, seguendo alcuni movimenti sospetti. L'ipotesi è stata subito quella che lo stabile fosse un possibile luogo di detenzione di sostanza stupefacente. Gli agenti hanno notato due uomini uscire e salire in auto, facendo soste brevi in diversi luoghi, consegnando qualcosa - probabilmente droga - che poi veniva scambiato con denaro. La polizia ha fermato i due proprio fuori dall'abitazione e ha trovato nella tasca posteriore dei pantaloni di unodi loro venti dosi di cocaina per un peso complessivo di 14 grammi.

All’interno dell’appartamento, dove si trovava l’altro 25enne, all’interno di alcuni cassetti di un armadioerano nascosti 489 grammi di cocaina pressata, 322 grammi di eroina, materiale per il confezionamento della droga, due bilancini di precisione, tre telefoni cellulare e 10.435 euro in contanti.