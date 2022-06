Autorizzazioni per lo stadio del Monza: "Il comune è pronto a darle"

"In comune siamo pronti a dare tutte le autorizzazioni previste per l'U-Power Stadium anche perché i tempi sono ristretti". A dichiarlo l'assessore allo Sport (nonchè tifosissimo del Monza) Andrea Arbizzoni durante un'intervista rilasciata questa mattina, 1 giugno, a Radio Cusano Campus. Durante la diretta Arbizzoni ha ripercorso la storia dei biancorossi, l'emozione per questa promozione che lui stesso ha definito un sogno che si avvera.

La squadra in serie A, ma anche lo stadio che necessita interventi. Rapidi visto che il campionato inizierà presto, il 14 agosto. "Da parte del comune di Monza c'è semaforo verde - ha aggiunto Arbizzoni -. Ci sono, è chiaro, alcuni piccoli interventi da fare: l'area dei distinti, i seggiolini e gli ingressi. I tempi sono stretti, ma il comune è pronto a dare le autorizzazioni".

Poi una chiacchierata squisitamente calcistica. L'abitudine dell'assessore monzese a seguire le partite in curva. "Io sono nato in curva e quest'anno con la curva andremo nei grandi stadi - ha aggiunto -. Il sindaco Allevi più di una volta mi ha chiesto di accompagnarlo in tribuna ma, come ho detto a Galliani, il mio posto è in curva e tutte le partite le ho seguite con quel gruppo che considero fratelli. Silvio Berlusconi e Adriano Galliani si sono distinti per essere una presidenza vincente, che hanno immaginato il futuro della squadra. Hanno parlato di Champions, se loro ci credono ci crediamo anche noi".