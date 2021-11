Auto irregolari in viaggio sulla Statale 36: stangati cinquanta automobilisti

Sono cinquanta le persone sanzionate durante i controlli eseguiti nel corso di questa settimana dalla Polizia di Stato. Si tratta di sanzioni legate all’assenza di dotazioni invernali a bordo o installate, mentre la restante metà per inefficienza del veicolo sotto vari profili. I controlli sono stati estesi a circa 117 autovetture lungo la tratta della Valassina che dalla provincia di Milano giunge alle porte della provincia di Sondrio, tutte tratte vigilate dalla Sezione di Monza e di Lecco.

Rappresenta la sintesi della settimana di controlli intensi eseguiti grazie ai poliziotti della Stradale, che hanno effettuato una decisa attività di verifica e controllo dei conducenti transitanti sulla “Valassina”, la SS36, dalle porte di Monza/Milano, sino a quelle di Lecco/Sondrio. I controlli, non finalizzati al solo aspetto sanzionatorio, sono stati focalizzati sul rispetto dell’ordinanza dell’Anas (ente proprietario della strada) e sono stati compiuti con l’obiettivo di sensibilizzare l’utenza sull’importanza dell’efficienza del veicolo in generale e, in particolare, quando le condizioni climatiche diventano difficoltose.

“I controlli proseguiranno”

“Il fine principale - spiegano dalla Stradale - è stato quello di voler far chiarezza sulle situazioni critiche per il veicolo (per gli pneumatici, per es: in pessime condizioni o logori, di dimensioni non conformi a quanto indicato nella carta di circolazione, di tipologia diversa tra avantreno e retrotreno, non adatti al periodo invernale, troppo o poco gonfi etc.) in cui l’utenza si possa trovare e che potrebbero essere agevolmente affrontate per tempo, in condizioni di serenità, evitando il pericolo di incidenti stradali”. Durante i controlli il personale di polizia, oltre a verificare la presenza delle dotazioni invernali, ha fornito utili ragguagli e consigli proprio alla luce della prevenzione del fenomeno infortunistico.

Nel ricordare che le dotazioni invernali sono obbligatorie dal 15 novembre e sino al 15 aprile, “dove è stata emessa l’ordinanza dispositiva e che l’obbligo scaturisce anche se non vi è la presenza di neve in corso, s'informa che tali controlli proseguiranno nelle prossime settimane al fine di garantire la sicurezza della circolazione anche ove eventi atmosferici impegnativi possano rendere difficoltosa la percorribilità stradale”.