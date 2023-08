In città arriva il Monza Fuori Gp, ecco le strade chiuse e i divieti

Monza scalda i motori per il Gran Premio e da giovedì 31 agosto anche il centro del capoluogo brianzolo si anima con appuntamenti e iniziative dedicate al grande evento sportivo con musica, spettacoli, sport e street food. E in città, per lo svolgimento della manifestazione, sono state introdotte alcune modifiche alla viabilità e predisposti divieti.

Il comune ha reso note le disposizioni attive nell'area di piazza Cambiaghi e in via Pellettier. "Per lo svolgimento di eventi della manifestazione “MonzaFuoriGP 2023” in piazza Cambiaghi, sede di mercati del giovedì e del sabato, giovedì 31 agosto, dalle ore 6 alle ore 16 e sabato 2 settembre 2023, dalle ore 6 alle ore 16, e comunque sino al termine delle operazioni di smantellamento delle strutture relative alle attività mercatali, sono vietate la circolazione e la sosta con rimozione forzata: in via Suor Maria Pelletier, nel tratto compreso le vie Cavallotti e Sempione. nelle aree adibite a parcheggio su ambo i lati di via Suor Maria Pelletier comprese le aree antistanti gli istituti scolastici" si legge sul sito del comune.

E ancora "I veicoli dei residenti, i mezzi di pronto soccorso e i veicoli diretti nel parcheggio in struttura potranno accedere alla località, transitando “a passo d’uomo” dall’intersezione Sempione / Suor Maria Pelletier. È consentita la velocità massima di 20 Km/h in tutta l’area". Modifiche in vigore anche per gli autobus che effettuerannio delle deviazioni con modifiche di percorso e fermate.

"Il 31 agosto e 2 settembre 2023, dalle ore 6 alle ore 16 la linea z202 cambia percorso e fermate. Nelle due direzioni, i bus deviano e saltano queste fermate: via Pelletier via Sempione via Monte Bianco/via Meraviglia via Monte Bianco/via Monte Amiata via Monte Cervino Quando deviano, passano da via Cavallotti e effetuano le stesse fermate del bus Z204" spiegano dal municipio.