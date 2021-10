Vuole farla finita per amore e chiede aiuto al carabiniere che lo aveva arrestato un anno fa

In crisi per una questione di cuore, ha perso il controllo ed è uscito di casa, con l'intento di togliersi la vita. Durante il tragitto però ha fatto una chiamata. Ha contattato la stazione dei carabinieri di Giussano e ha chiesto di parlare con il militare che circa un anno fa lo aveva arrestato.

Una sorta di "sindrome di Stoccolma" nei confronti di un rappresentante delle istituzioni che, nonostante la circostanza, lo aveva colpito positivamente per professionalità e umanità quando era finito in manette dopo uno spericolato inseguimento per le vie di Giussano dopo una fuga a un posto di blocco su un motorino rubato. E proprio a lui voleva chiedere aiuto.

La chiamata al carbiniere che lo aveva arrestato

Il 25enne ha chiesto di poter parlare proprio con quel carabiniere che lo aveva arrestato, spiegando che altrimenti si sarebbe tolto la vita. Dalla caserma hanno contattato il militare che, in quel momento si trovava a casa, libero dal servizio e per raccontargli quello che stava accadendo. Il graduato ha capito subito la gravità della situazione e si è precipitato dal ragazzo che, al suo arrivo, lo ha abbracciato. Hanno parlato per circa un'ora e ala fine il 25enne si è convinto a desistere dai suoi intenti ed è tornato a casa.