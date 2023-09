Una supercar da 330 cavalli per le emergenze: a Monza il primo "elicottero" con le ruote

Una supercar da 330 cavalli 4x4 con le stesse dotazioni di un elicottero per arrivare rapidamente ovunque. E essere presenti dove c’è bisogno di aiuto. Anche per salvare vite. Sarà di base all’ospedale San Gerardo e servirà tutta la Brianza. Non ha eguali in Italia e per le sue caratteristiche è stato definito un “elicottero con le ruote”. Si tratta di un’automedica da 330 cavalli a quattro ruote motrici in grado di garantire le medesime prestazioni messe in atto sugli elicotteri del 118 grazie a una dotazione di apparecchiature salvavita di ultima generazione.

Il compito della supercar sarà quello di portare soccorso e cure salvavita con la maggiore rapidità possibile giorno e notte anche dove i velivoli non possono atterrare, eventualità piuttosto frequente in un territorio molto urbanizzato come quello brianzolo. Il mezzo opererà dalla postazione 118 di AREU Lombardia (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), situata nell'ospedale San Gerardo, pronto a intervenire in tutta la Brianza e anche oltre poiché il 118 non ha confini d’azione.

A consegnare questa nuova importante risorsa ad AREU è stata la onlus Cancro Primo Aiuto, ente del terzo settore Odv con sede a Monza che ha scelto questo progetto per mettere a valore la generosità delle aziende sostenitrici e in particolare in questo caso Lombarda Motori, curatrice della fase di realizzazione e allestimento di un innovativo automezzo di soccorso che di fatto non ha eguali in Italia. La cerimonia di consegna del mezzo è avvenuta il 26 settembre presso la Villa Reale alla presenza di sindaci e figure istituzionali del territorio.

L’elicottero con le ruote per il 118 di Monza

La nuova automedica che opererà nella sede AREU di Monza è un veicolo di ultima generazione, allestito su una vettura Volkswagen ID.5 GTX 4MOTION, con sistema di trazione integrale a doppio motore elettrico da 330Cv a zero emissioni. L’abitacolo open space del mezzo permette un allestimento funzionale sia per accogliere l’equipaggio operativo a bordo sia per trasportare tutta la strumentazione medica necessaria all’attività operativa comprensiva di set per infusioni, farmaci per analgesia e induzione di anestesia, farmaci per gestione quadri clinici a rischio vita (infarto, ictus, crisi convulsiva, stati di shock, aritmie…), presidi per ventilazione e gestione avanzata vie aeree, monitor, defibrillatore e massaggiatore automatico esterno, ecografo e ventilatore polmonare, presidi di immobilizzazione per paziente traumatizzato, kit ustioni, kit parto, kit maxi emergenze. Il mezzo è inoltre equipaggiato con un sanificatore portatile iJen® MOVING BOX 220 che utilizza la luce UVC persanificare sia le superfici che l'aria all'interno del veicolo. Questo contribuisce a mantenere l'ambiente di lavoro pulito e sicuro per il personale medico.

L’equipaggio della nuova automedica, come per gli altri veicoli e gli elicotteri del 118, sarà composto da un medico (preferibilmente con specialità in anestesia e rianimazione e/o in medicina d'emergenza urgenza), un infermiere, proveniente da Area Critica, e un autista soccorritore.