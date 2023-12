Barlassina, sventata una rapina nella gioielleria di corso Milano

Tentata rapina questa mattina 23 dicembre in una gioielleria a Barlassina. Secondo le primissime informazioni erano circa le 10 quando un uomo è entrato nel negozio di corso Milano 81 cercando di mettere in atto la rapina che però è stata sventata. Sul posto si sono precipitate 6 auto dei carabinieri della Compagnia di Seregno e anche un'ambulanza. L'uomo è stato quindi colto sul fatto e ora i carabinieri indagano sull'accaduto per ricostruire le dinamiche del fatto. Si attendono pertanto le ricostruzioni ufficiali. In aggiornamento.