Il covid "ferma" ancora i treni: come cambiano le linee da oggi a domenica

Il covid non molla la presa su Trenord. L'azienda che gestisce il trasporto ferroviario regionale in Lombardia deve infatti ancora fare i conti con numerose assenze nel personale, tra positivi e persone in quarantena.

"A causa della situazione pandemica in atto, si mantiene alto il numero di assenze del personale - ha fatto sapere la società in una nota -, anche se pur in lieve riduzione rispetto alle scorse settimane", quando al lavoro erano mancati oltre 300 dipendenti, metà dei quali proprio causa covid.

Per questo - come già successo da inizio mese - da oggi a domenica non ci saranno treni in circolazione dalle 23.30 e le 5 e il servizio su tutte le linee sarà modificato. Comunque "l'offerta si confermerà abbondantemente al di sopra della domanda, che attualmente è di circa 350mila viaggiatori al giorno - hanno sottolineato da Trenord -. Nelle settimane di riduzioni non si sono rilevate criticità, nessun treno ha raggiunto riempimenti oltre il livello dell’80% prescritto dalle disposizioni anti covid", hanno garantito dall'azienda.

Queste tutte le modifiche che saranno in vigore dal 24 al 30 gennaio: