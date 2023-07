Grandine e forti raffiche di vento, rischio di nuovi temporali

Una nuova possibile incursione del maltempo con il rischio di nuovi temporali e forti grandinate in Lombardia. Il Centro meteorologico lombardo infatti mette in guardia contro i possibili effetti dei nuovi rovesci, soprattutto per la grandine di grosse dimensioni che potrebbe cadere.

A partire da lunedì 24 luglio, scrive il Centro meteorologico lombardo, "e per le 24 ore successive circa, la Val Padana sarà teatro di contrasti termodinamici di livello potenzialmente estremo, con possibile grandine anche di grosse dimensioni e forti raffiche di vento". I meteorologi precisano anche che una localizzazione più precisa dei fenomeni non è possibile.

E' prevista "una prima fase con rovesci e temporali sparsi possibili già dall’alba, di intensità generalmente moderata". "Qualche cella temporalesca a carattere sparso - continuano gli esperti - è possibile anche in tutto il resto della regione, tuttavia riteniamo che si debba prestare maggiore attenzione alle ore pomeridiano-serali (ore16-24), quando è più probabile che, a partire di settori al confine con il Piemonte, vadano ad attivarsi sistemi temporaleschi molto più intensi".

Ad arrivare, accompagnata da forti raffiche di vento, potrebbe essere anche la grandine. E l'invito ai milanesi e non solo è quello a prestare attenzione e mettersi al sicuro. Tempo instabile anche la notte tra lunedì e martedì 25, con la possibilità di temporali.

Il nubifragio di venerdì a Monza

Nella giornata di venerdì 21 luglio un violento nubifragio ha colpito la Brianza e la città di Monza con allagamenti, tetti scoperchiati e piante precipitate sulle strade. E proprio per i danni causati dal maltempo è stato chiesto al governo lo stato di calamità.