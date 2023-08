I 4 camion diretti in Autodromo che sbagliano strada e restano bloccati davanti al sottopasso

Erano diretti in Autodromo per i primi allestimenti del Gran Premio del prossimo 3 settembre ma, probabilmente a causa di errate indicazioni fornite dal navigatore, si sono trovati bloccati a due passi dal centro di Monza. Arrivati in prossimità del sottopasso Rota-Grassi, troppo alti per poterlo attraversare, si sono fermati uno dietro l'altro, bloccando il traffico.

Il curioso episodio è accaduto intorno alle 21.30 di giovedì 24 agosto. Sul posto è giunta una pattuglia della polizia locale di Monza che li ha aiutati per le manovre di inversione e poi li ha scortati sulla direttrice di viale Stucchi per procedere direttamente (e senza intoppi) verso la loro destinazione.

I tir bloccati (Foto Bennati)