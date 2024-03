Incidente sui binari, treno colpisce carrello: 90 evacuati e circolazione in tilt

Scontro tra un treno e un carrello per le operazioni di manutenzione sui binari. È avvenuto questa mattina, venerdì 22 marzo, intorno alle 5 all'altezza della stazione di Treviglio. Le linee interessate sono la Bergamo-Treviglio e la Bergamo-Milano che fa fermata anche a Carnate-Usmate, Arcore e Monza in Brianza per proseguire poi verso Sesto e Milano Greco Pirelli.

Secondo quanto appreso non ci sarebbero feriti data anche la bassa velocità alla quale si viaggia in quel tratto, ma l'incidente avrebbe causato forti disagi alla circolazione. Diversi i treni rallentati e le cancellazioni. I passeggeri a bordo del convoglio, secondo l'Agenzia regionale emergenza urgenza circa 90, sono stati evacuati e per precauzione sono arrivati sul posto gli operatori del 118.

Sul luogo dell'incidente sono giunti i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza e gli agenti della Polfer. La dinamica è in fase di accertamento: non è ancora chiaro perché il carrello fosse sui binari al momento del transito.

Trenord avvisa i viaggiatori che "i treni potrbbero subire limitazioni, cancellazioni e rallentamenti fino a 30 minuti. La circolazione ferroviaria viene instradata su un unico binario nel tratto interessato".