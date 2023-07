Maltempo, allagati il tribunale e la questura

I temporali di questa mattina, 6 luglio, si sono caratterizzati per la forte intensità. A riportare danni per la pioggia battente sono stati anche il tribunale cittadino e la questura di via Montevecchia dove alcuni locali si sono allagati e dove in questo momento sono ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco.

Nelle prossime ore sarà stimata l'entità dei danni riportati.

In questi giorni il maltempo sta provocando parecchi disagi nel territorio. Non ultimo nel comune di Biassono, messo in ginocchio da un violento nubrifagio martedì, con raffiche di vento fino a 50 chilometri orari e la pioggia caduta con una violenza e una portata fino a 10 volte superiore ai normali eventi atmosferici. In altri comuni della Brianza la pioggia ha allagato strade e scatenato cali di tensione e sono state decine le richieste di soccorso arrivate alla centrale del comando provinciale dei vigili del fuoco.