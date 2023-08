Contro la canicola tuffi pericolosi nel Villoresi: l'allarme del Controllo di Vicinato

Un tuffo nel Villoresi per far fronte alla canicola insopportabile di questi giorni e per qualcuno, forse, per sentirsi un po’ in vacanza. Tuffi che potrebbero trasformarsi in tragedie quelli che dall’inizio dell’estate vengono denunciati da Roberto Civati, referente del Gruppo Controllo di Vicinato della Boscherona.

Il problema riguarda il Villoresi, e precisamente il tratto di una zona privata situata all'altezza del ponte di via Tagliamento. “Avevo già fatto presente il problema al Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi - spiega Civati -. Ma mi hanno riferito che quel punto in corrispondenza della centralina non è di loro competenza”. Nel frattempo il Consorzio aveva annunciato che sarebbe intervenuto, per quanto di sua competenza, ripristinando lo sbarramento che vietava il passaggio e l’accesso a quell’area e che era stato abbattuto. Ma il problema prosegue e anche in questi giorni ci sono gruppi di adulti e ragazzi che, probabilmente non potendosi permettere tuffi in piscina, si accontentano di un tuffi nel Villoresi in un punto dove il divertimento potrebbe trasformarsi in tragedia.

“Quando li vedo vado subito ad avvisarli della pericolosità e del fatto, comunque, che lì non ci si può tuffare. Non sempre sono gli stessi ragazzi; ci sono gruppi diversi”, chiarisce Civati a MonzaToday. Nel frattempo il referente del Controllo di Vicinato di San Fruttuoso ha allertato anche la polizia locale e l’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia. “È un problema pressoché giornaliero. Serve un intervento urgente per evitare che succeda la tragedia - conclude -. Quando allertiamo le forze dell’ordine intervengono rapidamente, ma non possiamo andare avanti così”.