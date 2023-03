Guida ubriaco e finisce con l'auto nel sottopasso pedonale

Patente ritirata, una denuncia per guida in stato di ebbrezza e una serie di multe per violazioni al codice della strada. E' finita così la disavventura di un 22enne che al volante della sua Volkswagen nella nottata tra sabato e domenica è finito con l'auto nel sottopasso pedonale di Cesano Maderno, all'altezza di via Volta.

Il giovane avrebbe effettuato una manovra errata finendo nel sottopasso pedonale dell'attraversamento ferroviario dove ai veicoli è vietato l'accesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Desio e il personale incaricato di effettuare il recupero della vettura. Le operazioni di rimozione sono iniziate all'alba e si sono protratte per diverse ore nella mattinata di domenica sotto gli occhi incuriositi e increduli di diversi passanti.

Il conducente è stato sottoposto al test dell'etilometro ed è risultato positivo e per questo motivo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con ritiro della patente.