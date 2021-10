Ubriaco molesta i clienti, finisce in ospedale ma poi torna nel bar

Ha importunato in maniera insistente il titolare e gli avventori di un bar e nonostante i ripetuti inviti ad allontanarsi, tornava sempre. E così a Meda, all'interno di un noto locale, sono intervenuti i carabinieri. L'uomo, pregiudicato per reati alla persona, 44 anni, è stato soccorso dal 118 e accompagnato in ospedale.

Al pronto soccorso ha rifiutato le cure mediche ed è uscito diretto ancora una volta nello stesso posto: il bar. E qui ha continuato a importunare i presenti. Ancora una volta sono dovuti intervenire i carabinieri che lo hanno denunciato per il reato di ubriachezza molesta. E di nuovo è intervenuta l'ambulanza.