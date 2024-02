Cade in bici e sbatte la testa, scatta la denuncia: pedalava ubriaco

Un ciclista a Brugherio è stato denunciato perchè pedalava ubriaco. Un uomo di 49 anni, residente in città, lo scorso 29 gennaio, in pieno giorno, mentre pedavalava lungo la pista ciclabile di via Marsala, è caduto e ha sbattuto la testa contro lo spigolo del marciapiede. Sul posto si sono subito precipitati i mezzi di emergenza del 118 e un'ambulanza lo ha trasferito in all'ospedale di Cernusco.

In via Marsala è giunta anche la polizia locale che ha avviato alcuni accertamenti sull'episodio. Come rilevato dal comando della polizia locale di via Quarto, il 49enne alle 14 del pomeriggio sembrava emanare un forte odore alcolico e così la polizia locale ha inviato una richiesta all’ospedale per accertamenti.

Il referto ha segnalato la presenza nel sangue di tracce di alcol pari a 1,83 g/l, a fronte di un limite consentito alla guida di veicoli di 0,5 g/l. Per il ciclista così è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza.