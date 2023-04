Ubriaco si schianta poi chiama la mamma e canta: denuncia e concerto improvvisato in strada

L'incidente con l'auto che dopo aver fatto due giri di rotonda si schianta contro un palo e il "concerto" improvvisato in strada con la telefonata alla mamma: "Ho fatto lo stupido". E' finita con una denuncia la serata alcolica di un ragazzo di 23 anni di Mariano Comense che a Giussano al volante della Fiat Stilo intestata alla madre nella notte si è schiantato contro un palo all'incrocio e poi ha chiamato la mamma, poco prima dell'arrivo dei carabinieri.

I militari della sezione radiomobile della compagnia di Seregno sono intervenuti intorno alle due all’incrocio della rotatoria tra via Cavera e via Cavour dove un giovane di 23 anni residente a Mariano Comense aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada terminando la sua corsa sullo spartitraffico finendo poi contro un palo. Nessuna ferita per il ragazzo che però, di fronte ai carabinieri, è apparso subito strano.

Equilibrio precario, pupille dilatate, una parlata confusa caratterizzata da frasi sconnesse e senza senso logico e uno "stato di delirante euforia ed eccitazione" tanto da arrivare a intonare, in piena notte, in strada, il brano di Tommaso Paradiso "Sotto il sole di Riccione". Atteggiamenti e segnali che hanno portato i carabinieri a chiedere al 23enne di sottoporsi all’alcoltest. Ma ha rifiutato.

Per il rifiuto è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente con la contestuale decurtazione di 10 punti e una multa per la perdita del controllo del veicolo, violazione prevista dal codice della strada.

Sul luogo dell'incidente è arrivata anche la madre del ragazzo che il 23enne poco prima aveva chiamato. "Nella ricostruzione della dinamica è stato appurato che il giovane aveva perso il controllo del mezzo dopo aver effettuato due giri di rotatoria ad alta velocità" specificano dal comando provinciale dei carabinieri di Monza. Poi prima ancora dell’arrivo dei militari il 23enne aveva chiamato la madre dicendole “Ho fatto lo stupido. Ho voluto fare due giri di rotonda”.