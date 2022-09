Uccello trovato impiccato a un albero nel parco

Un allocco trovato senza vita, impiccato con una lenza da pesca a un albero. Una fine causata forse dalla trappola mortale del filo trasparente abbandonato tra i rovi.

Il ritrovamento risale alla mattinata di martedì 27 ottobre nel parco delle Groane, tra i boschi di Meda. A darne notizia è stato il presidente del Wwf Lombardia Gianni Del Pero. "Uno degli Allocchi con i quali abbiamo conversato nelle nostre Escursioni Estive nel Parco delle Groane e della Brughiera ci ha lasciato (letteralmente) le penne" ha scritto in un post.

"La colpa e' sempre dell'Homo (poco) Sapiens. Vogliamo pensare ad un incidente, l'Allocco impigliato nel filo di una lenza da pesca...". L'invito e l'appello è a non lasciare incustoditi e abbandonare ami e lenze perchè possono trasformarsi in pericolose trapopole mortali o pericoli per gli animali e non solo. Il volatile senza vita è stato poi recuperato dalle guardie del Wwf Milano.