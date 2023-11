Una "stanza della luce" per le vittime di violenza al comando carabinieri di Desio

Una stanza accogliente, dedicata alle donne vittime di violenza che si rivolgono all'Arma dei carabinieri del comando compagnia di Desio. Un ambiente sicuro, un rifugio. E' stata inaugurata nella mattinata di martedì 28 novembre presso il comando carabinieri della compagnia di Desio la "Stanza della Luce". L'iniziativa è promossa dall'Associazione White Matilda in collaborazione con i carabinieri e il comune di Desio con l'obiettivo di offrire un ambiente sicuro e accogliente alle donne vittime di violenza.

Che cos'è la stanza della Luce

La "Stanza della Luce" è uno spazio pensato per fornire supporto e assistenza alle vittime di violenza, offrendo loro un rifugio dove sentirsi al sicuro e ascoltate. Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di sensibilizzazione e prevenzione contro la violenza di genere. Il Progetto "Stanza della Luce" è stato concepito e promosso dall'Associazione White Matilda, organizzazione impegnata nella tutela dei diritti delle donne e nella lotta contro la violenza di genere. La Stanza della Luce rappresenta un passo significativo nella creazione di un ambiente di sostegno per le donne vulnerabili, fornendo loro un luogo sicuro dove ricevere assistenza e supporto.

All'inaugurazione hanno partecipato rappresentanti delle autorità provinciali e locali, membri dell'associazione White Matilda e delle forze dell'ordine, che hanno sottolineato l'importanza di iniziative di questo genere nel promuovere una società più sicura e rispettosa.