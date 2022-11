"La violenza ci piace", la scritta choc sulla panchina per le donne

"La violenza ci piace". Una frase choc, comparsa proprio sulla panchina inaugurata per dire no a ogni forma di maltrattamento. A Seveso a poche ore dalla giornata del 25 novembre che rinnova a livello internazionale l'impegno alla lotta per l'eliminazione della violenza contro le donne, la panchina rossa è stata vandalizzata.

"E' stato compiuto un atto di vigliaccheria alla panchina rossa, simbolo delle donne vittime di violenza" ha spiegato il sindaco Alessia Borroni con un intervento sui social. "Come Sindaco, ma soprattutto come donna sono indignata e senza parole. Un evidente attacco non solo a tutte le vittime, ma a tutte le istituzioni, forze dell’ordine, scuole e famiglie che ogni giorno combattono contro ogni tipo di violenza".

"Sostituiremo la targa il prima possibile e invito chiunque abbia informazioni sui responsabili a rivolgersi alla nostra Polizia Locale" ha concluso il sindaco. In seguito alla segnalazione ora si cerca il o i responsabili.