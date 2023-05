Abbattuta la colonnina del defibrillatore, vandali di nuovo in azione

Sembrerebbe non esserci pace per i residenti del quartiere Triante.

Nella notte alcuni vandali hanno infatti abbattuto la colonnina del defibrillatore posizionata all'angolo tra le vie Monte Bianco, Monviso e Stelvio. Immediata questa mattina la segnalazione alla centrale di polizia da parte del Gruppo di vicinato di Monza, sempre impegnato a monitorare le problematiche nel territorio e a collaborare con le autorità per tentare di contrastare i fenomeni di degrado. Che nel quartiere sono ormai all'ordine del giorno e destano sempre maggiore preoccupazione.

"Gli attacchi vandalistici sono ormai sempre più frequenti e fra l'altro lo spazio pedonale di via Monviso è uno di quei punti dove spesso si ritrovano gruppi di ragazzi a bivaccare e a fare baldoria - hanno dichiarato i residenti a MonzaToday - sopratutto di sera e di notte non è raro vederli bere e lasciare per strada le bottiglie di vetro vuote". Una situazione difficile, dunque, e per la quale i residenti chiedono più attenzione. Ancora nel quartiere, infatti, nei mesi scorsi si sono susseguite numerose altre segnalazioni in merito alla rottura dei vetri e degli specchietti delle auto e alla presenza di spacciatori nelle vie meno illuminate.