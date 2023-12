Vandali scatenati nel villaggio di Natale: forzate le casette e rubati i pattini

Vandali al villaggio di Natale di Besana Brianza. Neppure il clima di festa e le suggestioni degli allestimenti hanno frenato le cattive intenzioni di coloro (al momento ancora ignoti) che hanno preso di mira la pista di pattinaggio allestita in piazza. I vandali nei giorni scorsi hanno forzato e danneggiato le porte delle casette di Natale e rubato i pattini. Immediata la denuncia alle forze dell’ordine.

Un gesto profondamente condannato, non solo dai cittadini, ma anche dal sindaco di Besana Brianza, Emanuele Pozzoli, che in un post su Facebook ha peraltro chiarito che i danni arrecati dai vandali non sono stati pagati con i soldi dei contribuenti, sfatando alcune voci che nelle ultime ore avevano iniziato a circolare nella cittadina brianzola sollevando ulteriori polemiche. “È falso - ha scritto il primo cittadino sulla sua pagina social -. Semplicemente inventato. I gestori del villaggio hanno aggiustato (tra l’altro con un semplice fai da te) le casette rotte”.