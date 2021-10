Distacco di pannelli sul soffitto della mensa e in palestra, chiusure a scuola

Palestra e mensa chiuse a Vedano al Lambro. La palestra di via Italia e il refettorio della scuola primaria di via Monti, rimarranno chiuse a partire da domenica 24 ottobre. L'ordinanza, firmata dal neosindaco Marco Merlini, fa seguito al sopralluogo effettuato dai tecnici comunali che hanno constatato il distacco di parte della soletta di copertura del locale mensa della scuola primaria di via Monti e di alcuni pannelli fonoassorbenti dal traliccio strutturale nella palestra di via Italia.

Le chiusure

"Viste le condizioni di scarsa manutenzione e di pericolosità in cui la struttura versa da anni e non potendo escludere ulteriori e più “gravi” ripercussioni nelle parti restanti del plesso, il sindaco ha deciso la chiusura e l’immediata partenza dei lavori di messa in sicurezza" fanno sapere dal municipio. Il servizio mensa non verrà sospeso e di concerto con la dirigente scolastica responsabile della scuola, si è deciso di servire il pasto di mezzogiorno ai circa 320 ragazzi direttamente nelle classi. Verrà impiegato personale comunale addetto alla sanificazione per garantire ad insegnanti ed utenti il massimo rispetto della normativa anti-covid.

"Nel caso la situazione di controllo e i lavori si protraggano per un periodo lungo, sono stati già allertati organismi sovracomunali che provvederanno a realizzare postazioni “temporanee” in sostituzione della mensa scolastica" si legge nella nota.

L'amministrazione comunale sta effettuando controlli e sopralluoghi in tutte le strutture scolastiche con l'obiettivo di salvaguardare la sicurezza di ragazzi, insegnanti e operatori scolastici.