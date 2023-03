Bussano alla sua porta per arrestarlo e lo sorprendono pieno di ecstasy e eroina

Un uomo di Verano Brianza nel febbraio del 2019 era stato fermato a Ferrara centro con nascosti nelle tasche un coltello a serramanico con una lama di 9 centimetri e due tirapugni di cui uno con punte sulle creste. In quell’occasione l’allora 31enne, celibe, disoccupato, con già alle spalle svariati precedenti per reati contro patrimonio, la persona, la fede pubblica e in materia di armi e di stupefacenti, era stato denunciato dai carabinieri della città per la violazione della legge sulle armi.

L'arresto a Verano Brianza

Ieri 17 marzo è arrivata la condanna a nove mesi di reclusione e i carabinieri sono andati a bussare alla sua porta a Verano Brianza per rendere esecutiva la pena e arrestarlo.

Quando l'uomo ha aperto i carabinieri lo hanno trovato con varie dosi per uso personale di mdma (ecstasy) e eroina e per questo lo hanno segnalato alla dovuta autorità amministrativa. Il 35enne è stato accompagnato nel carcere di Monza.