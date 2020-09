Verano Brianza, 15enne cade dalla bici su un sentiero impervio: in volo anche elisoccorso

Elisoccorso, ambulanza e automedica nel pomeriggio di domenica 6 settembre sono intervenuti a Verano Brianza, lungo un sentiero in via Mulini Chiusi, per prestare assistenza a un ragazzino caduto dalla sua mountain bike durante un giro in compagnia di alcuni amici.

L'infortunio è avvenuto intorno alle 15 e la chiamata di emergenza al 118 ha fatto accorrere sul posto i sanitari. Le operazioni di soccorso sono apparse fin da subito difficoltose a causa della zona impervia distante da strade asfaltate.

I soccorritori hanno così raggiunto a piedi il giovane, 15 anni e lo hanno stabilizzato. Con un'ambulanza poi il ragazzino è stato trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza con un politrauma. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Seregno che hanno effettuato gli accertamenti.