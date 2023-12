Incidente in Brianza: 65enne investito è gravissimo all'ospedale

Sono state definite di "massima gravità" le condizioni del 65enne rimasto coinvolto questo pomeriggio, 3 novembre, in un incidente a Verano Brianza, in via Comasina.

La chiamata al numero unico dell'Agenzia Regionale Emergenze Urgenze intorno alle 14. Sul posto sono immediatamente giunte un'automedica e un'ambulanza. L'uomo era riverso a terra, in gravi condizioni, dopo essere stato travolto da una vettura. Dopo averne valutato i parametri vitali l'uomo i sanitari ne hanno disposto il trasporto in codice rosso all'ospedale di Niguarda.

Il sinistro ha visto l'intervento anche dei carabinieri del Comando di Seregno e degli uomini della Polstrada di Milano per i rilievi del caso e per chiarire la dinamica di quanto accaduto.