Fermato per un controllo scopre che sul furgone noleggiato pendeva una denuncia

La polizia locale lo ferma per un normalissimo controllo. Ma il conducente, un 60enne di Brugherio, scopre che quel mezzo, un Fiat Ducato, era privo di assicurazione. Il fatto è avvenuto nella giornata di mercoledì 3 maggio, durante un controllo in via dei Mille. Gli agenti hanno deciso di effettuare ulteriori verifiche perché il conducente aveva spiegato, con relativa documentazione, che quel furgone era stato preso a noleggio con una nota compagnia e in forza di tale contratto è improbabile che i veicoli risultino privi di assicurazione obbligatoria trattandosi di flotte aziendali, salvo di eventuali emissioni di provvedimenti particolari.

Dagli accertamenti è emerso che sul mezzo gravava un provvedimento di rintraccio per una denuncia di appropriazione indebita ai sensi dell'articolo 646 codice penale acquisita dalla polizia stradale di Bologna. Dopo aver consultato il pubblico ministero di turno gli agenti della polizia locale di Brugherio hanno sequestrato il mezzo. Al momento, riferiscono gli inquirenti, risultano indagate due società lombarde in concorso ma le indagini sono ancora in una fase iniziale e non si escludono ulteriori coinvolgimenti, nonché possibili altri fatti collegati. Il conducente del veicolo risulterebbe estraneo ai fatti in quanto dipendente regolarmente assunto da una delle due aziende indagate. Il veicolo è stato affidato al custode giudiziario a disposizione della Procura in attesa di essere restituito alla parte offesa.