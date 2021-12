Vandali al Villaggio di Natale: rubata la renna e gli elfi

Ladri in azione: rubano la renna e gli elfi dal Villaggio di Natale allestito davanti al Municipio. C'è tanta amarezza nelle parole del sindaco di Agrate Brianza, Simone Sironi, che nel fine settimana con un post sui social ha comunicato che il Villaggio di Natale, allestito con passione dal Comitatone e dai volontari della Protezione Civile, era stato preso di mira dai vandali.

Un allestimento preparato per portare un tocco di gioia e di allegria in questo difficile momento a tutti coloro che passano davanti al Comune. Un'azione che non passerà di certo impunita: il sindaco ha annunciato infatti che sono partite le ricerche degli eventuali colpevoli.

"In mezzo a tanta stupidità per non parlare della tanta maleducazione, cattiveria, mancanza di senso civico e di rispetto, ignoranza - scrive il primo cittadino sul suo profilo social -. Di chi? Ancora non lo sappiamo ma a breve lo sapremo. Qualcuno che, spinto chissà da quale motivazione o forse proprio senza alcun motivo (che è forse ancora peggio) ha probabilmente distrutto e sicuramente portato via parti del villaggio di Natale.Siamo forse degli illusi, ma proviamo ad appellarci al buon senso di chi ha fatto questo gesto: riportate tutto dov'era. A tutti diciamo: inutile pretendere che la bellezza e la vita della comunità e del paese dipenda sempre e solo dagli altri. Cominciamo tutti, adulti e ragazzi, ad educarci al senso del rispetto e dell'impegno condiviso. Ognuno faccia la sua parte, solo insieme possiamo essere comunità. Noi, insieme alla Polizia Municipale, anche in questo caso faremo la nostra".