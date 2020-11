Si accende la festa: addobbi e luci di Natale li paga il Comune

A Villasanta è già tempo di Natale: luci ed addobbi li regala il Comune. Le vie del centro storico si abbelliscono a festa; settimana scorsa gli operai hanno posizionato le ghirlande verdi e le illuminazioni che verranno accese in prossimità delle feste.

Inoltre verranno proiettate immagini augurali sulla facciata del Municipio; nell'aiuola di piazza Martiri della Libertà sarà posizionato il presepe e ritornerà in piazza don Gervasoni l'albero di Natale, in una versione di sole luci. L'abete sarà presente a San Fiorano in via Sciesa, mentre a Sant'Alessandro verrà illuminata la betulla situata in piazzetta.

Per questo Natale il Comune ha deciso di regalare luci e addobbi ai cittadini, non gravando sulle spalle dei negozianti che sono già stati messi in ginocchio dalla pandemia. Un gesto accolto con immenso piacere dai commercianti villasantesi, ma anche da molti cittadini che hanno applaudito all'allestimento natalizio come segno di speranza in questo momento molto critico.

“Con questo gesto, oltre che garantire ai cittadini la consueta atmosfera delle festività di fine anno, si intende confermare la vicinanza agli esercenti locali particolarmente colpiti dal punto di vista economico – si legge sul sito del Comune di Villasanta -. Addobbi semplici ma opportuni in un momento di particolare difficoltà per tutti.