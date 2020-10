Villasanta, durante gli scavi in piazza si rompe tubatura: case con poca ( o senza) acqua

Una "fontana" di acqua nella piazza in costruzione. E abitazioni con rubinetti a secco a causa del guasto.

E' successo nel pomeriggio di mercoledì 7 ottobre a Villasanta dove in piazza Europa durante i lavori del cantiere in corso per la riqualificazione dell'area si è verificata la rottura di una tubatura dell'acquedotto pubblico.

Per ripristinare il danno - di proporzioni importanti a giudicare dalla perdita - sono intervenute sul posto le squadre dei tecnici di Brianzacque che hanno dovuto procedere con la chiusura di due pozzi che ha inevitabilmente comportato disagi per i residenti.

Nelle abitazioni di tutto il paese è stata ridotta così la fornitura di acqua, soprattutti ai piani alti. In tanti hanno segnalato anomalie sui social e il comune di Villasanta ha tempestivamente informato i cittadini, assicurando che i lavori di ripristino erano in corso. L'intervento si è concluso in tarda serata.

