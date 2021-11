Una petizione on line per non riaprire alle auto la strada ciclopedonale

Giù le mani dalla via della Santa. Patrizia Teoldi - consigliera di minoranza in consiglio comunale a Vimercate - ha lanciato una petizione on line per scongiurare la riapertura al traffico veicolare di via della Santa.

Teoldi, già nel team dell'ex sindaco Francesco Sartini, ha lanciato una raccolta firme: l'idea che quel tratto della città venga aperto (dal lunedì mal venerdì in determinate fasce orarie) anche agli automobilisti proprio non le piace.

"Siamo molto preoccupati da questa notizia - si legge nella petizione lanciata sulla piattaforma change.org, raccogliendo in poche ore quasi 300 firme -. Riteniamo che la chiusura al traffico della strada abbia portato moltissimi vantaggi alla comunità. Ha trasformato la strada in un percorso alberato protetto e sicuro per tutti: bambini,anziani, famiglie, sportivi, ciclisti e disabili". Ha messo fine a numerosi incidenti, alle discariche abusive e alla prostituzione. E' uno dei rari tratti di strada dove anziani e bambini possono passeggiare senza il timore delle auto e dei mezzi a motore".

Ma nell'aria c'è l'intenzione di una riapertura, anche se solo parziale. "Chiediamo al sindaco di non riaprire quella via al traffico - conclude -. Di valorizzarla con nuove panchine, fontanelle, arredo urbano e pannelli informativi".