Villasanta, vince 5 milioni di euro con un gratta e vinci

Vincita record a Villasanta. La dea bendata ha baciato la Brianza e un fortunato giocatore ha vinto cinque milioni di euro con un gratta e vinci. Il biglietto vincente è stato acquistato presso la ricevitoria La Nove situata all'interno del centro commerciale Il Gigante.

Ancora il misterioso vincitore non ha riscosso la cifra ma fuori dalla ricevitoria - dove una somma così alta non era mai stata registrata - è comparso un cartello con la vincita milionaria. In Brianza la fortuna ha toccato anche Brugherio dove lo scorso 3 novembre con il concorso del 10eLotto con una giocata da 3 euro sono stati vinti 20mila euro.