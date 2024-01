I 5 migliori panifici a Monza e in Brianza: la classifica del Gambero Rosso

In Brianza ci sono due dei migliori panifici d'Italia e l'arte di trasformare la farina in opere d'arte fragranti e profumate di buono ha "sfornato" eccellenze anche a in tutto il territorio. Sono cinque infatti i panifici di Monza e dintorni selezionati dall'ultima guida Pane & Panettieri d'Italia del Gambero Rosso. Tra questi due figurano nell'Olimpo dei Tre Pani, la massima valutazione assegnata e sono Cerere - L' Atelier del Pane e Forno Del Mastro.

I migliori panifici di Monza e provincia

L'Angolo del Pane

"È da ventisei anni il regno della famiglia Bassignani tutta coinvolta nella produzione di ottimi pani capaci di soddisfare anche i palati più esigenti. Ogni giorno sono decine le tipologie in esposizione lungo il bancone nel quale non manca anche un’ampia gamma di proposte dolci da colazione. Altrettanto golose le pagnotte e i panini "colorati" realizzati con barbabietola, carota viola, alga spirulina, zucca e farine di qualità. Non mancano gli evergreen della tradizione: francesini, morbidi panini al latte, mantovane a pasta dura, pani alla soia, pan brioches o il croccante pane tipo Altamura. Ma ci sono pure, a rotazione quotidiana, pani di grano saraceno, avena, kamut, segale, orzo, riso, quinoa e teff esaltati al meglio anche in abbinamento a chia, sesamo, o frutta secca. Di altrettanta cura i grandi lievitati delle feste e i dolci da ricorrenza. Altra sede a Bernareggio" spiega la guida del Gambero Rosso.

Concorezzo (MB) – via Paterini, 5 – 039 6040410 – bassignani.it

Cerere - L' Atelier del Pane

"Panificio contemporaneo, dove l’antica arte della panificazione incontra la tecnologia moderna, Cerere è oggi punto di riferimento dove gustare il pane nelle sue grandi ma spesso ancora inespresse potenzialità. Almeno sette le tipologie di pani sfornate ogni giorno, il doppio nel weekend. Tra i banchi solo pani di grandi formati (la pagnotta da mezzo chilo è su ordinazione), molti ottenuti da farine di grani antichi sempre impiegando il lievito madre. Il grano del pane brianzolo nasce e cresce in Brianza. Da non perdere il cestino del pane che consente una degustazione ad ampio raggio delle diverse tipologie. Nella lotta agli sprechi – tema di fondo dell’Atelier – grande spazio è dato all’estro come nel goloso pane sfogliato al burro ottenuto dal recupero delle rigaglie della preparazione delle brioche. Pizze in teglia alla romana e selezione di pasticceria da forno completano l’offerta" menziona la guida del Gamebro Rosso.

Triuggio (MB) – via Emanuele Filiberto, 4 – 0362 827992 - www.cererecanonica.it

Forno Del Mastro

Questa la descrizione del forno insignito dei Tre Pani dal Gambero Rosso: "Un’unica pasta madre “vecchia” di quindici anni (si fa per dire) regala fragranza e longevità alle tante forme che si alternano secondo un calendario settimanale. Il pane ai grani antichi siciliani con farina di grano duro non manca mai, così come l’agricolo a base di farine integrali di segale e farro o il millesemi. Tra i pani speciali da non perdere i panini al cioccolato, intensi ed equilibratissimi. Ottimi il pan frutto, il pane alle noci e quello all’uvetta. Irresistibili le pizze al taglio: da quella con patate, verza e cacio (biodinamico da latte di vacca grigia alpina di Foradori) alla Pecorara con ricotta fresca e pecorino, passando per la classica Margherita. Per colazione croissant a regola d’arte, maritozzi alla panna, veneziane e bomboloni alla crema e torte del giorno da accompagnare a caffetteria di qualità, accomodati nel micro angolo bar".

Monza (MB) – via Cavour, 3 – 039 6774724 - www.fornodelmastro.it

Pan Tramvai

"Dietro questa insegna, che rimanda al pane dolce tipico della Brianza che i pendolari mangiavano in tram tra Monza e Milano, c’è una giovane coppia che con piglio moderno cura una proposta attenta ai sapori antichi. Dal laboratorio escono pani realizzati con lievito madre e farine selezionate, tra grano duro e cereali antichi, pagnotte di grande formato e pane in cassetta con i semi. Altra passione sono le paste, anche ripiene, tirate a mano e disponibili già pronte con sughi della casa per la pausa pranzo. E ancora focacce, brioche, torte, biscotti, babka al cioccolato e i pasticciotti, signature della casa. Anche panini gourmet e ‘kit’ a portar via, con pane e marmellata o brioche e pizza. Servizio catering".

Seregno (MB) – via Carroccio, 46 – 0362 222966 - www.pan-tramvai.it

Petit Boulanger

"Quella della famiglia Giussani per l’arte bianca è vera e propria vocazione: giunti alla quarta generazione, i tre fratelli si dividono i ruoli. Nel rinnovato laboratorio, sono almeno trenta le tipologie di pane sfornate in oltre 60 formati: si va dal pane giallo da 1 kg e mezzo, ottenuto con farina di segale e di mais, fino a quello comune in piccoli formati (ottime le michette). Goloso è il pan puccia realizzato con farina di grano duro. Durante la settimana merita l’assaggio il pan tranvai (con uvetta) ma anche il pane del boscaiolo dalla crosta croccante e dalla morbida mollica. Dalla vetrina si ammirano spesso pani artistici intagliati da Alessandro che ama preparare anche le pizze in pala alla romana con impasti arricchiti di semi ma pure con il riso venere: nella bella stagione, nelle sere di sabato è possibile gustarle nel cortile dove si trova il laboratorio".

Cesano Maderno (MB) – via G. Garibaldi, 2 – 0362 553602