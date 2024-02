A Monza e Brianza si risparmia: le bollette di luce e gas sono più leggere

Bollette più leggere per i brianzoli. Secondo l’analisi di Facile.it, a parità di consumi, nel 2023 le famiglie residenti in provincia di Monza e Brianza con contratto di fornitura nel mercato tutelato hanno speso, in media, circa 758 euro per la bolletta della luce e 999 euro per quella del gas. Il che significa rispettivamente, il 34% ed il 27% in meno rispetto all’anno precedente.

Se a livello regionale la spesa media 2023 per l’energia elettrica è stata pari a 755 euro, guardando ai consumi a livello locale emerge che si è speso di più nelle province di Mantova (904 euro), Cremona (838 euro) e Varese e Brescia (802 euro); chiudono la graduatoria Lecco (719 euro), Milano (713 euro) e Sondrio (663 euro).

Per la bolletta del gas, invece, a livello regionale la spesa media è stata pari a 968 euro, il secondo dato più alto d’Italia; analizzando i dati provinciali, le aree dove si è pagato di più sono state quelle di Varese (1.120 euro), Pavia (1.117euro) e Como (1.099 euro); ultime nella classifica regionale Brescia (962 euro), Bergamo (955 euro) e Milano (838 euro).

“Nel 2023 abbiamo fatto i conti con bollette meno salate, con l’arrivo del 2024 assistiamo a buoni segnali sul fronte del costo delle materie prime, ma questo non significa che automaticamente le bollette caleranno - spiega Mario Rasimelli, managing director Utilities di Facile.it -. Il consiglio è di continuare a monitorare i propri consumi, verificando periodicamente se sul mercato esistano offerte in grado di farci risparmiare”.