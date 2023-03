Un bonus (in più) per pagare la bolletta dell'acqua

Il comune di Monza in aiuto delle famiglie che hanno difficoltà a pagare le bollette dell'acqua. È previsto un ulteriore aiuto per alleggerire la bolletta dell’acqua per i cittadini e le famiglie monzesi in condizioni di disagio economico.



Le domande possono essere inviate on line fino alle ore 23.59 di domenica 19 marzo. È un’agevolazione migliorativa rispetto al bonus sociale idrico 2021, stabilita a livello locale, che prevede l’erogazione di un ulteriore bonus integrativo al cittadino/nucleo familiare che ha ottenuto l’attestazione Isee utile per le differenti prestazioni sociali agevolate e ha già beneficiario di bonus sociale idrico “ordinario” nel 2021.

Importi del Bonus Idrico integrativo 2021 sono stati di 150 euro, per nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, di 250 euro per nucleo familiare composto da 3 o 4 persone, di 350,00 per nucleo familiare composto da più di 4 persone. Per i residenti nel Comune di Monza i bonus saranno concessi sino ad esaurimento delle somme disponibili, pari a complessivi € 89.892,00.

Tutti i dettagli sul sito del comune di Monza a questo link.