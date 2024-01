Alessia, (le due) Beatrice, Valentina e Lorenza: le amiche che insegnano alle donne ad avere successo

Donne che aiutano altre donne ad avere successo. O per essere più precisi professioniste che aiutano altre professioniste a promuoversi e a farsi conoscere. Questo lo spirito alla base del progetto imprenditoriale Branding al femminile nato dall’incontro, poi trasformato in amicizia, tra Alessia Tonfoni (fotografa di Villasanta), Beatrice Cadario (ex dipendente di un grande ufficio marketing), Valentina Peracchi (Instagram Marketing strategist), Lorenza Rossi (Instagram coach) e Beatrice Mazzuco (mental coach).

Un progetto dedicato alle donne

La forza di cinque donne (mamme e mogli) che hanno deciso di unire le loro professionalità per aiutare le donne che lavorano in proprio ad imparare a promuoversi attraverso i social. In particolare Instagram. In un’epoca in cui è fondamentale la comunicazione è indispensabile affidarsi ai professionisti e non improvvisarsi con post, foto e messaggi che potrebbero diventare controproducenti. Alessia, Beatrice, Valentina e Lorenza trasformano così l’attività reale delle professioniste che a loro si rivolgono ai clienti attraverso le “vetrine virtuali”. Quel social media dove promuovere e far conoscere quello che si fa andando dritto ai possibili clienti. Un progetto imprenditoriale che Alessia Tonfoni, fotografa di Villasanta, cullava da anni, fin dai tempi della pandemia quando il mondo del lavoro ha subito un’importante rivoluzione che continua anche adesso ad emergenza finita. Un sogno che poi è diventato realtà grazie all’incontro fortuito con Beatrice Cadario durante uno shooting. L’idea pian piano ha preso forma e oggi è diventata realtà.

Una promozione che parte dalla conoscenza

Una promozione che parte prima dalla conoscenza del cliente e che poi viene declinata nelle varie sfaccettature delle professionalità delle componenti del team. “Prima della promozione della professionista, partiamo dalla sua conoscenza - spiega Alessia Tonfoni a MonzaToday -. La cliente si rivolge a noi e si parte da un primo colloquio conoscitivo per capire la personalità della donna, la peculiarità della sua professione. Solo dopo si inizia con la promozione su Instagram. Solo attraverso una conoscenza approfondita è possibile individuare la strategia comunicativa e di marketing migliore per attirare quei clienti che la professionista cerca”.

Un corso in Brianza

Il team in rosa però va oltre. L’obiettivo è rendere la cliente autonoma nella gestione di quella "vetrina virtuale" che, grazie al potere della rete, le permette di arrivare in tutto il mondo. Così che Branding al femminile ha organizzato un percorso formativo di utilizzo di Instagram: un corso di 3 mesi durante il quale si apprendono tutti i segreti di questo social network e come utilizzarlo per fare business. Intanto il 16 gennaio si terrà il primo evento dal vivo dedicato alla formazione di libere professioniste e Imprenditrici a Fondo Brugarolo a Sulbiate.