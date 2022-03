Fontana in visita alla Sapio: "Un'azienda che rappresenta i valori dell'identità lombarda"

Il presidente Attilio Fontana oggi in trasferta in Brianza. Nella mattinata di lunedì 28 marzo il governatore ha visitato lo stabilmento Sapio a Caponago. Un'azienda che quest'anno celebra i cento anni di storia e che, proprio durante l'emergenza sanitaria, ha avuto un ruolo fondamentale. La Sapio ha fornito ossigeno agli ospedali (in particolare all'ospedale in Fiera a Milano) e anche ai pazienti che venivano curati a casa.

"La sua storia rappresenta i valori che contraddistinguono l'identità lombarda - commenta Fontana -. Valori solidi, forza, resilienza, grinta. Una conduzione a livello familiare che è stata capace di evolversi, adeguarsi ai cambiamenti del mercato e crescere, grazie agli investimenti in ricerca e innovazione". All'evento era presente anche Fabrizio Sala, assessore regionale all'Istruzione università ricerca innovazione.

Il Gruppo Sapio è punto di riferimento in Italia per la produzione e la fornitura di gas industriali e medicinali e per i servizi di homecare e assistenza domiciliare integrata. Attraverso la rete capillare di sedi produttive, commerciali e delle aziende controllate, il gruppo opera anche in Francia, Germania, Spagna, Slovenia e Turchia. L'azienda è nata a Monza nel 1922 e Sapio è acronimo di Società Anonima Produzione Idrogeno e Ossigeno. Il 1° gennaio del 1923 inizia l’attività di produzione di ossigeno e di idrogeno da elettrolisi.

Dal 1922, Sapio produce, sviluppa e commercializza gas industriali e medicinali, tecnologie, applicazioni e servizi correlati per ogni settore produttivo, dall’agroalimentare all’energia, dal chimico-farmaceutico all’elettronico, dal meccanico e metallurgico al vetro e cemento. Sapio è una delle poche realtà in Italia che può contare su 100 anni di esperienza nella produzione di gas industriali con una competenza talmente vasta e radicata che può rispondere a qualsiasi tipo di esigenza del mercato con grande flessibilità, con gas e miscele di tutte le purezze ideali per il piccolo artigiano così come per la grande industria. "Con oltre 50 società? controllate, unita? produttive e filiali commerciali, Sapio opera su tutto il territorio nazionale e all’estero, ponendosi sul mercato internazionale come centro di competenze utili al miglioramento continuo della produttività?, delle performance e della sostenibilità? ambientale di ogni cliente", si legge sul sito dell'azienda.