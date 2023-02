Apre un supermercato vicino a Monza: 54 nuovi posti di lavoro

Alle porte della Brianza apre un nuovo supermercato e si cerca personale. E i posti di lavoro previsti sono 54. Il nuovo punto vendita sarà uno store a marchio Iperal e aprirà i battenti a Fara Gera d’Adda, in provincia di Bergamo. E per le selezioni è stato fissato un Job Day il prossimo 22 febbraio per incontrare, accogliere e selezionare i potenziali candidati.

Per il nuovo punto vendita di Fara Gera d’Adda si cercano cassiere, addetti per i reparti box informazioni/cassa e drive/spesa online, addetti alla sistemazione merci: grocery/scatolame, ortofrutta e freschi libero servizio e addetti ai banchi alimentari: macelleria, salumeria, panetteria e pescheria.

Come partecipare al job day

Il job day in programma il 22 febbraio funziona come un vero e proprio open day rivolto ai potenziali candidati che possono presentarsi liberamente, muniti del proprio curriculum vitae, dalle 9,30 alle 17,00 all’Auditorium del Centro di Aggregazione, in piazza Patrioti, 3 a Fara Gera d’Adda. Nel corso di tutta la giornata, il team di AxL, agenzia per il lavoro, supporterà e affiancherà i selezionatori di Iperal nella gestione dei colloqui tenuto conto che i candidati potranno proporsi anche per eventuali posizioni disponibili in altri punti vendita Iperal.