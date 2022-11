La moda in Brianza cerca personale: al via le selezioni

Il mondo del fashion torna a risplendere ed entro il 2026 si prevedono 94 mila assunzioni nel settore della moda. Anche a Monza e Brianza si cercano nuovi talenti e intanto si pregustano le sfilate (on line) e le vetrine (ancora da remoto) del settore tessile e non solo. Dall'8 al 10 novembre torna la seconda edizione dei Fashion Talent Days. Una caccia ai talenti della moda che quest'anno vedrà anche la partecipazione attiva da parte del distretto di Monza. Per iscriversi al Fashion Talent Days e avere maggiori informazioni è possibile consultare questo link

È di fondamentale importanza per il territorio favorire i momenti di dialogo e confronto tra territori, imprese e sistema educativo, per informare famiglie, insegnanti e stakeholders delle competenze che sono necessarie al mercato del lavoro nel territorio. I Fashion Talent Days sono stati organizzati da Confindustria Moda, la Federazione Italiana che riunisce le sette associazioni che rappresentano i settori del tessile, moda e accessorient days. Durante la tre giorni verrà illustrato il futuro del settore, e le figure professionali sempre più richieste. Si ipotizza infatti che nei prossimi quattro anni saranno 94 mila i lavoratori che in Italia potranno trovare un'occupazione nel mondo della moda.

Le oltre 40 tipologie di profili ricercate spaziano fra professioni più tradizionali come addetti alla cucitura, textile designer, disegnatore tecnico, meccanico di tessitura, orafo al banco e addetto alla pianificazione della produzione; professioni più digital rese sempre più urgenti dalla transizione digitale, come e-commerce manager, digital analyst e supply chain data manager; professioni più verticali sul tema della sostenibilità, come manager per sostenibilità ambientale e product life-cycle manager; e professioni più tradizionali come responsabili delle risorse umane e periti chimici.

“Il mondo ha voglia di Made in Italy - commenta Ercole Botto Poala, presidente di Confindustria moda -. Questa evidenza oggettiva, testimoniata dalle performance positive di domanda che registriamo, pone il nostro settore nelle condizioni di poter essere un traino dell’economia italiana e di essere bandiera del bello e del ben fatto nel mondo. Per poter essere in grado di giocare questo ruolo è tuttavia fondamentale riuscire a vincere la sfida della formazione: colmare il mismatch che oggi persiste fra il sistema formativo e la domanda del mondo del lavoro, spiegare il valore dell’istruzione tecnica e raccontare chiaramente cosa significa lavorare nel tessile, moda e accessorio. Proprio per questo motivo i Fashion Talent Days sono un evento di capitale importanza non solo per il settore, ma per tutto il sistema Paese, per riuscire ad attrarre i talenti e formare le competenze che renderanno ancora più grande il Made in Italy negli anni a venire”.