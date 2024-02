Baristi e addetti alla ristorazione, assunzioni in Brianza: una giornata di selezioni

In Brianza si cercano baristi, bariste e addetti/e alla ristorazione. Le assunzioni sono previste all'interno dell'organico della società Autogrill Italia Spa, per un esercizio all'interno di un'area di servizio lungo l'autostrada A4, in Brianza.

Per avvicinare gli aspiranti candidati il Centro Per l’Impiego di Vimercate organizza un incontro di preselezione con Autogrill Italia SPA. L'appuntamento è in programma giovedì 7 marzo 2024, dalle ore 14:30 alle 17:00, presso il Centro di Formazione Professionale “G. Marconi” di Concorezzo, via De Amicis 16.

Per le posizioni aperte (bariste/i e addetti/e alla ristorazione) sono previsti i seguenti requisiti: disponibilità a lavorare sui turni (weekend, festivi, notturni), essere automuniti.

Per partecipare al recruiting day è necessario compilare un modulo online (disponibile qui) e non dimenticare di portare con sé un curriculum vitae all'incontro.