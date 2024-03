In Brianza la grande fiera per chi cerca lavoro: dall'ingegnere all'operaio metalmeccanico

Ingegneri, operai metalmeccanici e responsabili di magazzino. E ancora mediatori ed elettricisti trasfertisi.

Queste sono solo alcune delle figure professionali (con o senza laurea) che le aziende brianzole vanno ricercando e per le quali ci si potrà proporre partecipando alla Fiera Brianza Lavoro che si svolgerà si svolgerà il 5 e 6 aprile 2024 presso l’agriturismo "La Camilla" di Concorezzo. Un grande e utilissimo luogo di incontro per chi è in cerca del primo lavoro, desideri cambiare professione o voglia dare una spinta alla propria carriera.

Cosa si può fare alla Fiera Brianza Lavoro

Conoscere i recruiter delle aziende può essere fondamentale per avviare il percorso lavorativo e confrontarsi con ciò che offre (e richiede) il mercato del lavoro. A tal proposito è nata la Fiera Brianza Lavoro, con protagonisti gli aspiranti lavoratori e le aziende di medio-grandi dimensioni, incontri a metà fra l’orientamento al lavoro e il reclutamento vero e proprio durante i quali i responsabili delle risorse umane entrano in contatto con i potenziali candidati. In questo modo, chi cerca lavoro può conoscere più approfonditamente l’ambiente e le persone con cui potrebbe lavorare in futuro, mentre l’organizzazione ha la possibilità di incontrare dal vivo i migliori talenti per la posizione aperta.

Parteciapando al recruiting day chi cerca lavoro potrà conoscere tutte le posizioni ricercate (e disponibili) nelle diverse aziende del territorio, conoscere meglio le mansioni del ruolo scelto per la candidatura, cosa aspettarsi da una tipica giornata di lavoro e quali sono le altre posizioni disponibili. Sarà inoltre possibile interagire con gli dipendenti dipendenti delle aziende o anche svolgere attività di gruppo organizzate dai datori di lavoro (per valutare per esempio l'attitudine degli aspiranti lavoratori a lavorare in team). Il tutto in un clima disteso. Durante la fiera infatti non ci saranno lo stress e l’ansia che generalmente accompagnano i colloqui. A meno che l’invito non specifichi diversamente la giornata sarà priva di test e colloqui e non ci si dovrà preoccupare di rispondere a domande scomode o preparare montagne di informazioni sulle proprie skill ed esperienze.

Come fare per iscriversi a Fiera Brianza Lavoro

La parteciapazione alla fiera è su registrazione e gratuita. È possibile iscriversi alla fiera del 5 e 6 aprile compilando il form in questa pagina. Il colloquio si terrà direttamente in fiera presso lo stand dell’azienda. Per conoscere le posizioni aperte e i profili ricercati cliccare su https://www.brianzalavoro.it/jobs/