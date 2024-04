Job Day a Monza: ecco quando e chi sono i lavoratori più richiesti dalle aziende

Addetti e addette alla saldatura; diplomati e diplomate in ambito meccanico/meccatronica; addetti e addette alle presse; addetti e addette alla tranciatura; addetti e addette al taglio e alla piega della lamiera. Sono queste le figure professionali più richieste dalle aziende del territorio. Ma non solo.

Per farsi conoscere e per candidarsi è possibile partecipare alla giornata di colloqui organizzata per il 16 aprile dal Centro Impiego di Monza in collaborazione con Adecco e le aziende Baldrocchi Spa e Malvestiti Spa. Il Job Day si terrà nella Sala Convegni del Palazzo del lavoro di Monza (in via Tommaso Grossi 9), dalle 9 alle 13. Durante la mattinata i candidati potranno effettuare colloqui di selezione e candidarsi alle ricerche aperte dalle aziende. Saranno presenti anche orientatori del Centro per l’Impiego per illustrare i servizi di orientamento offerti all’utenza, i progetti di Politiche Attive del lavoro (il programma GOL “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori)” e i corsi di formazione e riqualificazione professionale disponibili sul territorio.