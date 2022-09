In Brianza apre un nuovo supermercato e cerca personale. A darne notizia è il sito dell'amministrazione comunale di Bovisio Masciago che ha annunciato l'arrivo di un "nuovo insediamento commerciale sul territorio e una nuova opportunità di lavoro per i cittadini".

Si tratta del punto vednita Lidl in costruzione tra via Desio e via Fortuzzi. "Stiamo cercando nuovi collaboratori da inserire all'interno della nostra squadra per il nuovo punto vendita di prossima apertura" spiegano dall'azienda. Tra le figure ricercate Assistant Store Manager, Addetto Vendite, Apprendista Addetto Vendite, Addetto Vendite a chiamata, Addetto Vendite 8 ore domenicali, Operatore di Filiale.

Tra i requisiti il diploma di maturità, interesse per il settore della Gdo, età tra i 18 e i 29 anni. Per il 20 ottobre 2022 è in programma un Recruiting Day in modalità digitale dalle ore 09.00 alle ore 17.00. Le candidature possono essere inviate direttamente sul sito.