Le aziende in Brianza assumono impiegati, meccanici ed elettricisti anche a tempo indeterminato

In Brianza sono diverse le aziende che cercano personale: lavoratori specializzati ma anche lavoratori che non hanno esperienza pregressa in quel determinato settore. Ecco quali sono le offerte della settimana del Centro per l'impiego Afol della provincia di Monza e Brianza, con offerte anche per chi è alle prime armi.

Centro per l’Impiego di Cesano Maderno

Rif. 17FEB243 Azienda di arredamento con sede a Cesano Maderno/Bovisio Masciago ricerca un/una INTERIOR DESIGN da inserire con i seguenti compiti: assistere il cliente in tutte le fasi di scelta e acquisto di mobili ed arredamenti attraverso l’attività di consulenza e progettazione di mobili. Si richiede: laurea in Architettura o Interior Design, esperienza pregressa nella posizione con conoscenze informatiche Office e Autocad/Arredocad. Si offre: retribuzione in base all’esperienza, lavoro full-time a tempo determinato iniziale con possibilità di trasformazione definitiva. Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it

Rif. 41FEB243 Azienda di componenti elettrici con sede a Nova Milanese ricerca un/a APPRENDISTA ASSEMBLAGGIO COMPONENTI ELETTRICI da inserire con i seguenti compiti: assemblaggio e montaggio manuale di componenti elettrici. Si richiede: disponibilità a giornata 8.00-12.30/13.00-16.30, da lunedì a venerdì. Si offre: apprendistato con scopo assunzione, orario di lavoro full time. Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it

Rif. 24FEB243 Studio professionale con sede a Limbiate ricerca un/a ADDETTO/A ELABORAZIONE PAGHE CON ESPERIENZA con i seguenti compiti: elaborazione cedolini paga, gestione ferie/malattie/infortuni, preparazione F24 per pagamento contributi, UNIEMENS. Si richiede: diploma o attestato. Si offre: tempo determinato con scopo assunzione definitiva. Orario di lavoro: part time o full time. Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it

Rif. 33JAN243 Azienda di gestione patrimoni finanziari con sede a Milano centro, ricerca una/un SEGRETARIA/O AMMINISTRATIVA/O da inserire con i seguenti compiti: attività amministrative/contabili (fatturazione attiva, ricevimento e accoglienza clienti, segreteria del Consiglio di amministrazione, gestione rapporti con consulenti e società di revisione, gestione pagamenti, reporting economico e finanziario). Si richiede: Diploma di maturità o Laurea, buon inglese, pregressa esperienza nella posizione di almeno 3 anni in società di alta consulenza/studi professionali, budgeting, contabilità generale, precisione, organizzazione e standing professionale. Disponibilità a brevi trasferte a Lugano (Ch). Si offre: RAL di 30K circa, contratto iniziale a tempo determinato scopo inserimento definitivo, orario full time, dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì. Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it

Centro per l’Impiego di Vimercate

Rif. 43FEB2410 Si ricerca per piccola impresa sita ad AGRATE BRIANZA n1 DISEGNATORE/TRICE MECCANIC* JUNIOR da inserire presso l'ufficio tecnico. La risorsa ideale ha formazione come perito meccanico, sarà affiancata da collega con expertise aziendale a conoscenza dei processi che ne guiderà l'inserimento e coordinerà il suo operato. La risorsa sarà impegnata nello sviluppo dei modelli, tavole disegni, creazione di documentazione tecnica. Opererà su suite principalmente Inventor. Si richiede un minimo di conoscenza di AUTOCAD MECHANICAL, ottima conoscenza e utilizzo del computer, suite office, base, passione e predisposizione per gli strumenti CAD 3D Si offre contratto a tempo DETERMINATO con scopo passaggio a tempo INDETERMINATO full time 40 ore da LUN-VEN 08.00-12.00 e 13-17.00 Inviare candidature con cv allegato a: ido.vimercate@afolmb.it

Rif. 34FEB2410 Si ricerca per centro riparazione autoveicoli e centro revisione a VIMERCATE n.1 per MECCANIC* - GOMMISTA con le seguenti mansioni: meccanico - gommista ed aiuto meccanico - meccanica auto base - tagliandi - riparazione freni - sostituzione pneumatici. Si richiede conoscenza dei principali strumenti informatici, mail, internet Si offre contratto a tempo determinato. Inviare candidature con cv allegato a: ido.vimercate@afolmb.it

Rif. 62JAN2410 Per azienda di produzione settore acciaio sita in Basiano si ricercano profili junior da formare su macchinari di stampaggio materiale a freddo e su presse per la produzione di Barre in Acciaio Inox, Tubi Elettrouniti, raccordiera in Acciaio Inox e altri. Si richiede: diploma tecnico, motivazione a crescere nella mansione, anche senza esperienza, c conoscenza di internet, mail, pacchetto office. Disponibilità al full time a ei 3 turni: 06.00 - 14.00;;14.00 - 22:00 - 22:00 -06:00 Si offre: contratto apprendistato/determinato/indeterminato, , 40 ore settimanali, ticket Inviare candidature con cv allegato a: ido.vimercate@afolmb.it

Rif. 10FEB2410 Per azienda di produzione di articoli metallici e minuteria metallica sita a CALCO si ricerca operatore/operatrice di produzione da inserire nel reparto produzione a ciclo continuo. Si ricerca: persona in possesso patentino muletto, automunita, anche senza esperienza maturata nel settore e nella mansione. Si offre: formazione iniziale sui macchinari in produzione, mensa interna, tempo indeterminato/determinato. Orario di lavoro: 40 ore settimanali, ciclo continuo 7/7; disponibili ai seguenti turni: dalle ore 06.00- 14.00; 14.00-22.00; 22.00-06.00. Inviare candidature con cv allegato a: ido.vimercate@afolmb.it

Centro per l’Impiego di Monza

Rif. 57FEB242 Azienda del settore 'INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI' con sede a MONZA ricerca ELETTRICISTA ESPERTO/A con i seguenti compiti: installare e fare la manutenzione di impianti civili e industriali e relativo collaudo; posa di cavi e installazione dei dispositivi di funzionamento e sicurezza; Si richiedono indispensabili: Esperienza di minimo 5 anni, autonomia nello svolgimento della mansione, conoscenza delle nozioni generali di fisica, elettronica, elettrotecnica e meccanica, di schemi di circuiti elettrici, delle norme tecniche per l’installazione e manutenzione di impianti elettrici e sulla sicurezza dei medesimi; Diploma in ambito elettrico o elettrotecnico, Patente B Si offre: Tempo Indeterminato full time da lunedì al venerdì più eventuali straordinari al sabato; orari dalle 8 alle 17.30 (inclusa pausa pranzo) Inviare candidature con cv allegato a: ido.monzaf@afolmb.it

Rif. 68FEB242 Azienda del settore 'INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI' con sede a VILLASANTA ricerca 1 PERITO ELETTRONICO/ELETTROTECNICO con i seguenti compiti: progettazione, coordinamento, supporto e supervisione di impiantii elettrici ed elettrotecnici dall'ufficio; supporto operativo nella direzione lavori sui cantieri. Previsto affiancamento e formazione da parte del responsabile dell'ufficio tecnico già presente in azienda. Si richiede: diploma di Perito Elettronico/Elettrotecnico; precisione ed affidabilità; capacità di interfacciarsi in maniera cordiale e costruttiva con colleghi ed interlocutori esterni, Patente B Si offre: Tirocinio/apprendistato full time con finalità assuntiva. Inviare candidature con cv allegato a: ido.monzaf@afolmb.it

Rif. 79FEB242 Azienda del settore 'INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI' con sede a VILLASANTA ricerca 1 PERITO ELETTRONICO/ELETTROTECNICO SENIOR con i seguenti compiti: progettazione, coordinamento, supporto e supervisione di impianti elettrici ed elettrotecnici. Il lavoro di svolgerà prevalentemente in ufficio e saltuariamente presso i vari cantieri. Si richiedono Indispensabili: diploma di Perito Elettronico/Elettrotecnico; più di 2 anni di esperienza pregressa; capacità di lavorare in team, intraprendenza, problem solving e resistenza allo stress; disponibilità a spostarsi presso i vari cantieri in ambito provinciale/regionale mediante mezzi aziendali. Si offre: Tempo determinato o indeterminato full time da concordare sulla base dell'esperienza Inviare candidature con cv allegato a: ido.monzaf@afolmb.it