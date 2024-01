Le aziende che quest'anno in Brianza assumono (e le professionalità richieste)

Per chi è alla ricerca di un lavoro ecco le offerte della settimana di Afol Monza e Brianza e le modalità per presentare la propria candidatura.

Centro per l’Impiego di Cesano Maderno

Rif. 6JAN243 Azienda di servizi socio assistenziali con sede a Limbiate ricerca un IMPIEGATO/A CONTABILE da inserire con i seguenti compiti: registrazione fatture attive e passive, gestione pagamenti, gestione prima nota. Si richiede: pregressa esperienza nella contabilità, titolo di studio in Ragioneria o Perito aziendale. Si offre: contratto indeterminato, orario full time, dalle 9.00 alle 17.00 da lunedì a venerdì. Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it

Rif. 16DEC233 Azienda con sede in Cesano Maderno ricerca MANUTENTORE E VERIFICATORE DPC da inserire con i seguenti compiti: dopo un lungo periodo di formazione aziendale si occuperà della verifica e controllo strumentale e visivo dei dispositivi di protezione presenti nei laboratori chimici e biologici. Si richiede: in possesso della patente B, disponibilità a fare trasferte, conoscenza della lingua inglese per la lettura dei manuali tecnici e normative di settore. Titolo di studio preferibile perito elettronico o elettrotecnico o affine. Si offre: orario full time, tempo determinato iniziale con successiva trasformazione a tempo indeterminato. Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it

Rif. 17DEC233 Azienda con sede a Civate (LC) ricerca per il territorio della Provincia di Monza Brianza 2 TECNICI INSTALLATORI E MANUTENTORI ANTICENDIO CON E SENZA ESPERIENZA da inserire con i seguenti compiti dopo specifica formazione aziendale: installazione e manutenzione estintori, idranti, porte tagliafuoco e uscite di sicurezza. Si richiede: possesso della patente B, buona manualità. Si offre: tempo determinato iniziale con successiva trasformazione a tempo indeterminato, orario di lavoro full time da lunedì a venerdì. Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it

Rif. 10DEC233 Azienda con sede a Limbiate ricerca un ELETTRICISTA CIVILE/INDUSTRIALE con i seguenti compiti: realizzazione, installazione e manutenzione impianti elettrici civili e industriali, impianti citofonici, impianti tv/sat. Si richiede: diploma o attestato tecnico/professionale. E’ necessario aver maturato un’esperienza pregressa nella mansione. Si offre: contratto determinato inziale con possibilità di assunzione definitiva, orario full time da lunedì a venerdì. Disponibilità a straordinari il sabato. Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it

Centro per l’Impiego di Monza

Rif: 6DEC232 Piccola azienda del settore 'VENDITA E MANUTENZIONE TORRI E CONDENSATORI EVAPORATIVI' con sede in MONZA (MB) ricerca 2 TECNICI ADDETTI AL MONTAGGIO ED ASSISTENZA CLIENTI con i seguenti compiti: Tecnici manutentori di torri e condensatori evaporativi. La mansione richiede la disponibilità a trasferte sul territorio nazionale, principalmente al nord. Preferibile se il candidato dispone di attestati per lavori in quota, spazi confinati, sicurezza generale e specifica, antincendio, primo soccorso. Se non disponibili i corsi verranno organizzati da azienda Si richiedono indispensabili: Esperienza tra 1 e 2 anni, Licenza Media inferiore, Patente B, automunito/a, Inglese Sufficiente, Internet ed email sufficiente Si offre: Tempo Determinato full time dalle 8 alle 17 con un'ora di pausa pranzo. Possibilità di 1 giorno di straordinario Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it

Rif: 5JAN242 Piccola azienda del settore 'COMMERCIO DI COMPONENTI ELETTRONICI' con sede in BIASSONO (MB) ricerca 1 APPLICATION ENGINEER con i seguenti compiti: Il candidato sarà in grado di svolgere in completa autonomia le seguenti attività: - Supporto tecnico al team commerciale su progetti presenti e futuri - Supporto alla clientela (proposta soluzioni, test, validazione ed assistenza post vendita ai reparti i H/W e S/W delle aziende) - Interazione con aziende partner (fornitori) nelle fasi di sviluppo delle applicazioni del cliente; - Mantenimento di un costante ed approfondito livello di aggiornamento sugli sviluppi dei prodotti tipici dell'attività aziendale suggerendo l'acquisizione di eventuali nuove linee di prodotto con buone prospettive di sviluppo sul mercato - Eventuale possibilità di sviluppo di piccoli progetti integrando componenti gestiti dall’azienda quali SOM con OS Linux, Free RTOS Si richiedono indispensabili: Competenza tecnica minimo BIENNALE maturata in aziende operanti nella produzione, distribuzione di componenti elettronici o realizzazione di apparecchiature industriali preferibilmente con impiego di display, componenti complementari e schede SOM e SBC per applicazioni embedded su piattaforme ARM con sistemi operativi Compact (Linux, Microsoft...). ; Capacità di analisi dei requisiti e di traduzione in specifiche tecniche da proporre ai clienti; Predisposizione ai rapporti interpersonali e capacità di lavorare in team; Ottime capacità organizzative e spiccata capacità di problem-solving; Forte motivazione e determinazione; Utilizzo della suite Office e dei principali applicativi informatici, strumenti e piattaforme per lo sviluppo di soluzioni embedded (anche gestionale CRM); Ottima conoscenza dell'inglese tecnico e colloquiale; scritto e parlato, Patente B, automunito/a Si offre: Tempo Indeterminato Full time dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18 con pausa di 1 o 1,5 ore Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it

Rif: 6JAN242 Piccola azienda del settore 'COMMERCIO DI COMPONENTI ELETTRONICI' con sede in BIASSONO (MB) ricerca 1 RESPONSABILE CONTABILE/AMMINISTRATIVO-A per la gestione dell’ufficio amministrativo e dovrà occuparsi di: - Registrazioni di contabilità generale, clienti e fornitori, predisposizione bilancio annuale e scritture di rettifica - Fatturazione attiva e passiva con gestione dello scadenzario e ritiro Ri.Ba - Home banking e riconciliazioni bancarie - Gestione degli adempimenti fiscali, della casella PEC, del libro presenze - Rapporti con la banca, il commercialista ed il consulente del lavoro - Programmazione delle manutenzioni e delle fiscalità previste per gli automezzi e per gli impianti aziendali - Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Attività di segreteria del Presidente del C.d.A. Si richiedono: solida esperienza minimo biennale in ambito contabilità, Competenze informatiche: Suite Office (Outlook, Excel, Word) Competenze linguistiche: buona conoscenza della lingua inglese, Patente B, automunito/a Si offre: Tempo Indeterminato Full time dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18 con pausa di 1 o 1,5 ore Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it