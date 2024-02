Una giornata di selezioni per lavorare nel turismo in Italia a all'estero: ecco tutte le professioni richieste

Il Palazzo del Lavoro di Monza ospita un recruiting day dedicato a chi cerca nuove opportunità lavorative nel settore turistico e alberghiero in Italia e all’estero.

L’incontro di preselezione si terrà martedì 5 marzo alle 10 negli spazi del Palazzo, in via Tommaso Grossi 9, ed è promosso dallo Sportello EURES Monza e Brianza (European Employment Services - Servizi Europei per l’Impiego), dai Centri per l’Impiego Afol di Monza e Cesano Maderno e dall’Agenzia specializzata Life Tourism & Consulting.

I partecipanti potranno effettuare colloqui di selezione e candidarsi alle ricerche aperte per le prossime stagioni estiva e invernale. Tante le figure ricercate sia da strutture italiane che straniere: dagli animatori (junior e senior) ai responsabili di settore (miniclub, sport, fitness), fino ai coreografi, ballerini e altri professionisti dell’intrattenimento. Chi è interessato può inviare un cv alla mail eures@afolmb.it e sarà ricontattato per ricevere maggiori informazioni.

Il Recruiting Day rientra tra le iniziative organizzate dal Centro Impiego di Monza in qualità di partner del progetto “NEET-AMENTE MEGLIO!” promosso dal Comune di Monza in collaborazione, tra gli altri, con i Comuni di Brugherio e Villasanta, l’Informagiovani di Monza gestito dalla Cooperativa Carrobiolo 2000 e il Centro di servizio per il volontariato Monza, Lecco, Sondrio.

Il progetto, finanziato dall’Avviso Regionale “La Lombardia dei Giovani 2023”, è rivolto ai Giovani tra i 15 e i 34 anni e prevede una serie di iniziate per contrastare la condizione di Neet e favorire la partecipazione giovanile anche in ambito lavorativo.