Il comune che cerca lavoratori con stipendi di oltre 45mila euro all'anno

Il comune di Monza è alla ricerca di diverse figure professionali da inserire nel suo team con contratti full time a tempo determinato. Tre i bandi di concorso ancora aperti in queste settimane e che, per qualcuno, potrebbero trasformarsi in un'importante attività di lavoro.

Il comune di Monza è alla ricerca di un dirigente a cui verranno attribuite la gestione amministrativa, operativa e finanziaria delle linee di attività di competenza del settore Ambiente ed Energia con uno stipendio di 45.260 euro per 13 mensilità. La domanda va presentata entro il 2 dicembre.

Il comune brianzolo è anche alla ricerca di un responsabile per il settore Servizi sociali. Anche in questo caso si tratta di un incarico full time e a tempo determinato con uno stipendio di 45.260 euro per 13 mensilità. La domanda va presentata entro il 5 dicembre.

Infine è aperto il bando per partecipare al concorso per la selezione di un dirigente responsabile del settore Agenda Digitale. Come per le altre due figure dirigenziali il contratto sarà full time e a tempo determinato con uno stipendio di 45.260 euro per 13 mensilità. La domanda va presentata entro il 9 dicembre. Tutte le informazioni e i bandi completi sono a questo link.