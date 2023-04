Afol Monza e Brianza cerca 6 lavoratori: le professioni richieste

Sei opportunità di lavoro per chi, a Monza e in Brianza, è alla ricerca di un'occupazione. Ecco le proposte di Afol (Formazione Orientamento Lavoro) Monza e Brianza.

Dalla sede di Monza

Azienda di Monza ricerca 1 meccanico manutentore anche senza esperienza per manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria di macchinari e mezzi di sollevamento quali gru, ragni caricatori gommati. Si richiede: Diploma, preferibile ad indirizzo Meccanico Industriale, Patente B, Capacità di lavoro in team. Si offre Tempo Indeterminato Full time su 5 giorni la settimana. Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it (Rif: 33MAR232).

Azienda con sede a Monza e Sesto San Giovanni ricerca 1 addetto alla bonifica veicoli e soccorso stradale leggero nelle province di Monza e Brianza e limitrofe, tramite utilizzo di apposita strumentazione. Si richiede: Buone doti comunicative e relazionali, licenza media inferiore, patente B, disponibilità a straordinari. Si offre: apprendistato o tempo determinato (in base ad età del candidato) Full time su 5 giorni la settimana. Conseguimento Patente C a spese dell’azienda Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it (Rif: 42MAR232).

Azienda di Sovico ricerca 1 impiegato/a ufficio it per gestione ed ottimizzazione della rete ethernet aziendale (è prevista ottima conoscenza del funzionamento di una rete ethernet, di server windows, di gestione di client windows e applicativi). Si richiede: diploma o laurea in ambito informatico, patente B automunito/a, esperienza minima di 2 anni nella mansione, precisione e puntualità. Costituiranno titolo preferenziale la conoscenza base di Linux, SQL e Oracle S Si offre: Tempo Determinato/Indeterminato full time su 5 giorni la settimana Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it (Rif: 103MAR232).

Dalla sede di Cesano Maderno

Azienda di Varedo ricerca 1 social media e digitale specialist con almeno 2 anni di esperienza nella mansione, si occuperà della gestione della strategia di social media marketing e digital, gestione contenuti per siti web e profili dei social network. Si richiede: Laurea con indirizzo marketing e/o comunicazione, inglese fluente. Si offre Tempo determinato iniziale con scopo assunzione definitiva, Full time, pc aziendale e bevande gratuite. Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it (Rif: 60MAR233).

Studio commercialista con sede a Varedo ricerca 1 impiegato/a contabile con esperienza pregressa in studi commercialisti. Si occuperà di fare la contabilità generale dei clienti dello studio, adempimenti fiscali, elaborazione di bilanci di società di persone e capitali. Si richiede: Diploma di Scuola superiore Si Offre: Tempo determinato o indeterminato, Part time o Full time su 5 giorni la settimana sulla base del candidato/a incontrato Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it (Riferimento 7MAR233).

Azienda di Paderno Dugnano ricerca 1 addetto/a pianificazione della produzione che si occuperà di analisi e realizzazione della pianificazione stabilendo la priorità dei prodotti, disponibilità dei materiali di confezionamento, gestione lavorazioni conto terzi, redazione schede prodotto finito. Si richiede: Laurea in Ingegneria Gestionale o in Economia e Commercio con indirizzo specifico, richiesta minima esperienza nella mansione. Si offre: Tempo Determinato Full time Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it (Rif: 79MAR233).