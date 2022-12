Opportunità per i giovani: 37 posti nel comune brianzolo

A Monza 37 posti per il servizio civile per i ragazzi con un'età compresa tra i 18 e i 28 anni. Aperto il bando 2022 per la selezione di volontari del servizio civile nazionale: il capoluogo brianzolo mette a disposizione 32 posizioni ordinarie e 5 per i giovani con minori opportunità.

"Il servizio civile rappresenta una proficua possibilità per i giovani nel mondo della cittadinanza attiva, della solidarietà e del volontariato - si legge sul sito del comune di Monza -. È previsto un contributo mensile pari a 444,30 euro e il riconoscimento di un attestato finale e della certificazione delle competenze acquisite".

I progetti hanno una durata tra gli 8 e i 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi, articolato su cinque o sei giorni a settimana. Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in 444,30 che potrebbe essere incrementato sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT.

La domanda dovrà essere presentata on line entro le ore 14 del 10 febbraio 2023. Sul sito del comune di Monza tutte le informazioni e le modalità per partecipare.